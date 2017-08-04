В Одесской области потушили лесной пожар

11:24, 4 августа 2017
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В четверг, 3 августа, возле с. Шеметово Одесской области произошел лесной пожар.

В Одесской области стал лесной пожар / ГСЧС
В Одесской области произошел лесной пожар / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"3 августа в 16:25 вблизи с. Шеметово Раздельнянского района произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 13 га, местами с переходом в верховой пожар (лесной массив около 30 га)", - говорится в сообщении.

В 18:45 пожар был ликвидирован. Сейчас причина пожара устанавливается.

Напомним, во вторник, 1 августа, в Херсонской области произошло два лесных пожара.

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