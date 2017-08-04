В Хорватии снова вспыхнули лесные пожары

10:26, 4 августа 2017
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В районе города Имотски сгорело около 4 га леса.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Пожарным удалось взять под контроль новый очаг лесных пожаров на адриатическом побережье, сообщает Euronews.

В Запорожской области горело 2 га сухой травы

Изначально справиться с возгоранием не удавалось, пришлось вызвать авиационную поддержку.

С начала лета на адриатическом побережье Хорватии не прекращаются лесные пожары, наносящие существенный материальный урон.

Напомним, во вторник, 1 августа, в Херсонской области произошло два лесных пожара.

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