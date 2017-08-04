Синоптики предупреждают о сильной жаре в Украине

09:32, 4 августа 2017
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В пятницу, 4 августа, в некоторых областях Украины ожидается очень жаркая погода.

Жара в Украине не спадает / ozb.co.kr
Жара в Украине не спадает / ozb.co.kr

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

В Киеве сегодня до +34°, без осадков

Так, 4 августа днем во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях сильная жара 35-37°.

Ранее сообщалось, что в Луцке в троллейбусе из-за жары умерла женщина 1929 года рождения. Ей внезапно стало плохо. В полиции сообщили, что спасти местную жительницу не удалось.

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