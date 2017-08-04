В Киеве сегодня до +34°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 4 августа в столице без осадков, днем до +34°.

В Киеве сегодня жарко и без осадков / focus.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +34°, вечером - до +29°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:29, а зайдет в 20:38.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 августа, в Украине практически без осадков, на юге до +39°.

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