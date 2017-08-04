В Украине сегодня без осадков, местами синоптики обещают до +39° (карта)

08:03, 4 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 4 августа, в Украине практически без осадков, на юге до +39°.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +37°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +39°.

На западе Украины в пятницу практически без осадков. Днем до +36°.

В северных областях небольшая облачность. Температура до +34°. В центре без осадков, температура днем до +37°.

Прогноз на 4 августа / УНИАН
Прогноз на 4 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 августа - день Марии Магдалины. В этот день девушки утром, до восхода солнца, выходили на луга и собирали росу. Коли гроза — сена будет за глаза. Гром гремит беспрерывно — будет град.

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