Из-за жары и загрязнения охватившая Киев дымка продержится до конца недели

Повышенный уровень загрязнения воздуха наблюдается в местах наибольшего скопления автотранспорта.

Врачи советуют в такой период ограничить пребывание на улице/ фото с соцсетей

По состоянию на 3 августа в Киеве наблюдаются погодные условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (метеорологической дымке).

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, из-за жаркой погоды и уровня загрязнения метеорологическая дымка может сохраняться до конца этой недели.

По информации Госпродпотребслужбы в г. Киеве, повышенный уровень загрязнения воздуха наблюдается в местах наибольшего скопления автотранспорта - на крупных автомагистралях города.

«По результатам анализа качества атмосферного воздуха в парковых зонах Киева, превышение уровня загрязнения воздуха отсутствует. Для уменьшения испарений вредных веществ с автодорог в воздух КК «Киевавтодор» осуществляет полив дорог в усиленном режиме», - говорится в сообщении.

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Сейчас Главным управлением Госпродпотребслужбы в г. Киеве производятся контрольные замеры воздуха для определения наличия в воздухе концентрации вредных веществ. О результатах исследований будет сообщено дополнительно.

Врачи советуют в такой период ограничить пребывание на солнце, избегать длительного пребывания на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. По возможности, использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха. Для профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: воды, чая, морса, молочнокислых напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газированных напитков и воды с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.