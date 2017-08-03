В Одесской области горят хвойные леса, для тушения задействован самолет - ГСЧС

19:23, 3 августа 2017
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По состоянию на 18.00 тушение пожара продолжается, угрозы населенным пунктам нет.

Reuters
Reuters

Для тушения пожара в хвойном лесу в Одесской области задействован самолет АН-32П.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 16:25 вблизи с. Шеметово Раздельнинского района (Еремеевского поселкового совета) произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 13 га, местами переходящее в верховой пожар (лесной массив около 30 га).

В Херсонской области горело 7 га лесаТакже ГСЧС сообщает, что к ликвидации пожара привлечены 25 человек личного состава, а также 8 ед. пожарной и специальной техники, в том числе от ГСЧС - 20 чел. личного состава, 5 ед. техники и самолет АН-32П ГСЧС.

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