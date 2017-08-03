В Одесской области горят хвойные леса, для тушения задействован самолет - ГСЧС

По состоянию на 18.00 тушение пожара продолжается, угрозы населенным пунктам нет.

Reuters

Для тушения пожара в хвойном лесу в Одесской области задействован самолет АН-32П.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 16:25 вблизи с. Шеметово Раздельнинского района (Еремеевского поселкового совета) произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 13 га, местами переходящее в верховой пожар (лесной массив около 30 га).