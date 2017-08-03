В Укргидрометцентре рассказали, когда Украина вырвется из "плена" аномальной жары

Лишь на западе Украины жара немного спадет после 6 августа.

Жара отпустит Украину 10 августа / фото УНИАН

В ближайшие дни в Украине сохранится жаркая погода. Об этом заявила начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Людмила Савченко, передает "Украинская правда".

По ее словам, жара продлится до конца первой декады августа. Лишь на западе страны она немного спадет после 6 августа – до 23-29 градусов.

Но на юге, в центре и в других регионах до 10 августа спада температуры не ждут.

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При этом средняя месячная температура в августе, по прогнозу синоптиков, ожидается 19-24° (в горных районах 17-18°), что на 1-2° выше средних значений на этот период обычно.

А месячное количество осадков ожидается 36-84 мм, в Карпатах 104-122 мм, что близко к средним значениям за базовый период.

Как сообщала Погода УНИАН, 4 августа в Украине практически без осадков, на юге до +39°.