В Киеве завтра без осадков, днем жара до +34°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 4 августа, в столице без осадков, днем до +34°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +34°, вечером - до +27°. Ветер западный и юго-западный, до 4.3 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:29, а зайдет в 20:38.

Как сообщал УНИАН, 4 августа в Украине практически без осадков, на юге до +39°.

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