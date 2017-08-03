Завтра в Украине без осадков, на юге синоптики обещают "адские" +39° (видеопрогноз)

16:30, 3 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 4 августа в Украине практически без осадков, на юге до +39°.

В Украине завтра будет жарко / УНИАН
В Украине завтра будет жарко / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +37°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +39°.

Киевлян призывают ограничить пребывание на солнце из-за жары

На западе Украины в пятницу практически без осадков. Днем до +36°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +34°. В центре Украины без осадков, температура днем до +37°.

Согласно народному прогнозу, 4 августа - день Марии Магдалины. В этот день девушки утром, до восхода солнца, выходили на луга и собирали росу. Коли гроза — сена будет за глаза. Гром гремит беспрерывно — будет град. 

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