Завтра в Украине без осадков, на юге синоптики обещают "адские" +39° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 4 августа в Украине практически без осадков, на юге до +39°.

В Украине завтра будет жарко / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +37°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +39°.

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На западе Украины в пятницу практически без осадков. Днем до +36°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +34°. В центре Украины без осадков, температура днем до +37°.

Согласно народному прогнозу, 4 августа - день Марии Магдалины. В этот день девушки утром, до восхода солнца, выходили на луга и собирали росу. Коли гроза — сена будет за глаза. Гром гремит беспрерывно — будет град.

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