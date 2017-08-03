В Китае из-за сильных дождей эвакуировали более 60 тысяч человек

В северо-восточной провинции Ляонин более 60 эвакуировали из-за сильных дождей.

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Ожидается, что осадки не прекратятся во многих районах провинции вплоть до 20:00 4 августа. Местная администрация объявила "красный " уровень опасности, сообщает Xinhua.

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По прогнозам синоптиков, больше всего осадков выпадет в районах Цзиньчжоу, Ляоян, Чаоян, Хулудао, Синьминь, Канпин, Факу, Аньшань, Сюянь, Гайчжоу и Чанту. В частности количество осадков в городе Чаоян достигнет 250-300 мм.

Утром 3 августа количество осадков на гидрологическом пункте в городе Чаоян достигло 188 мм, и на 55 пунктах в других районах был зарегистрирован показатель выше 100 мм.

Напомним, жертвами различных происшествий, вызванных сезоном дождей в Пакистане, стали 105 человек.