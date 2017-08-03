Более 100 человек погибли из-за ливней в Пакистане

Жертвами различных происшествий, вызванных сезоном дождей в Пакистане, стали 105 человек.

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Также пострадали 140 человек, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

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В Национальном агентстве по нейтрализации последствий природных катастроф сообщили, что ливневые дожди, продолжающиеся с прошлого месяца, также разрушили 286 домов во всей стране.

Напомним, в индийском штате Гуджарат в результате наводнений погибли 218 человек.