Более 100 человек погибли из-за ливней в Пакистане

14:33, 3 августа 2017
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Жертвами различных происшествий, вызванных сезоном дождей в Пакистане, стали 105 человек. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Также пострадали 140 человек, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Жертвами наводнений в Китае стали восемь человек

В Национальном агентстве по нейтрализации последствий природных катастроф сообщили, что ливневые дожди, продолжающиеся с прошлого месяца, также разрушили 286 домов во всей стране.

Напомним, в индийском штате Гуджарат в результате наводнений погибли 218 человек.

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