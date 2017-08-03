В России увеличивается площадь лесных пожаров

12:59, 3 августа 2017
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В Якутии (РФ) за сутки площадь лесных пожаров увеличилась на на 7,6 тыс. га - до 51 тыс. га.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

С начала пожароопасного сезона в Якутии на охраняемой территории было зарегистрировано 257 лесных пожаров на общей площади 76,7 тыс. га, передает ТАСС со ссылкой на Департамент лесного хозяйства республики.

В Херсонской области горело 7 га леса

"На охраняемой территории республики зарегистрировано 22 лесных пожара на общей площади 51 га, в том числе покрытой лесом площади - 14 тыс. га. Наибольшая площадь пожаров в Вилюйском районе - 49,5 тыс. га", - говорится в сообщении.

С огнем борются 679 человек. Задействованы 34 единицы наземной техники.

Напомним, из-за жары 1 августа на севере Алжира вспыхнули лесные пожары, один человек погиб.

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