В Кременчуге из-за аномальной жары мэрия решила работать на час меньше

12:14, 3 августа 2017
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По данным синоптиков, сегодня в Полтавской области ожидается до 42 градусов тепла.

В Кременчуге сократят рабочий день из-за жары / фото ozb.co.kr
В Кременчуге сократят рабочий день из-за жары / фото ozb.co.kr

Чиновники городского совета Кременчуга в Полтавской области из-за аномальной жары сократили свой рабочий день на 1 час. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в горисполкоме заявил вице-мэр Владимир Пелипенко.

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«Из-за жары мы с сегодняшнего дня работаем на час меньше. Соответственно, работа чиновников городского исполнительного комитета и его подразделений, работники которых ведут прием граждан, завершится в 16.15. Подготовлено соответствующее распоряжение. Как только жара спадет – его отменим», - сказал Пелипенко.

По данным синоптиков, сегодня в Полтавской области ожидается до 42 градусов тепла.

Как сообщал УНИАН, 2 августа председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подписал распоряжение о сокращении рабочего дня в регионе на один час из-за аномальной жары.

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