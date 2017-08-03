В Кременчуге из-за аномальной жары мэрия решила работать на час меньше

По данным синоптиков, сегодня в Полтавской области ожидается до 42 градусов тепла.

В Кременчуге сократят рабочий день из-за жары / фото ozb.co.kr

Чиновники городского совета Кременчуга в Полтавской области из-за аномальной жары сократили свой рабочий день на 1 час. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в горисполкоме заявил вице-мэр Владимир Пелипенко.

Читайте также Пыль, оксид углерода и формальдегид: в Киеве из-за жары уровень загрязнения воздуха превысил норму в несколько раз

«Из-за жары мы с сегодняшнего дня работаем на час меньше. Соответственно, работа чиновников городского исполнительного комитета и его подразделений, работники которых ведут прием граждан, завершится в 16.15. Подготовлено соответствующее распоряжение. Как только жара спадет – его отменим», - сказал Пелипенко.

По данным синоптиков, сегодня в Полтавской области ожидается до 42 градусов тепла.

Как сообщал УНИАН, 2 августа председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подписал распоряжение о сокращении рабочего дня в регионе на один час из-за аномальной жары.