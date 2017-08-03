Синоптик рассказала, когда жара отпустит Киев

12:01, 3 августа 2017
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В течение ближайших дней в столице ожидается жаркая погода.

Жара в Киеве начнет спадать с 10 августа / фото УНИАН
Жара в Киеве начнет спадать с 10 августа / фото УНИАН

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут грозовые дожди (карта)

"3, 4 и 5 августа в Киеве ожидается сильная жара. +32... +35 градусов.

Рано утром 4 августа в столице есть вероятность небольшого дождя", - написала она.

По словам Диденко, 6-7 августа ожидается небольшое ослабление жары, а существенное – после 10 августа.

Напомним, 3 августа в Украине местами пройдут дожди, на юге до +37°.

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