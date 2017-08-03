Август в Киеве уже установил два температурных рекорда
Ночь на 3 августа оказалась самой теплой за 137 лет метеорологических наблюдений в столице.
2 августа среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла +28,9°, что превышает предыдущий температурный рекорд для этого дня на 0,6°. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.
В Киеве сегодня до +32°, днем пройдет дождь с грозой
Кроме того, ночь на 3 августа оказалась самой теплой за 137 лет метеорологических наблюдений в столице.
Температура в столице не опустилась ниже +23,6°, а это значит, что предыдущий рекорд для этой даты, который был установлен в 2010 году, превышен на 0,9°.
Напомним, 3 августа в Украине местами пройдут дожди, на юге до +37°.
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