Август в Киеве уже установил два температурных рекорда

Ночь на 3 августа оказалась самой теплой за 137 лет метеорологических наблюдений в столице.

Август успел установить две температурные рекорды / УНИАН

2 августа среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла +28,9°, что превышает предыдущий температурный рекорд для этого дня на 0,6°. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

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Кроме того, ночь на 3 августа оказалась самой теплой за 137 лет метеорологических наблюдений в столице.

Температура в столице не опустилась ниже +23,6°, а это значит, что предыдущий рекорд для этой даты, который был установлен в 2010 году, превышен на 0,9°.

Напомним, 3 августа в Украине местами пройдут дожди, на юге до +37°.