Пыль, оксид углерода и формальдегид: в Киеве из-за жары уровень загрязнения воздуха превысил норму в несколько раз
Увеличение уровня загрязнения фиксируется в районе Бессарабской площади, Московской площади.
В Киеве в связи с жарой уровень загрязнения воздуха увеличился в несколько раз в местах большого скопления людей и транспорта. Об этом сообщил и. о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, пишет «112».
По его словам, увеличение уровня загрязнения фиксируется в районе Бессарабской площади, Московской площади, Оболонского проспекта, ул. Попудренко.
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"На сегодня мы наблюдаем в некоторых точках повышение уровня загрязняющих веществ: пыль, оксид углерода, диоксид азота и формальдегид. Мы фиксируем превышение формальдегида в пять раз, диоксида азота - до 4,5 раз. Такие показатели мы фиксируем в районе Бессарабской площади, Московской площади, Оболонского проспекта, ул. Попудренко. Кроме того, мы проводим исследования в парковых зонах - уровня загрязнения в этих местах мы не фиксируем", - сказал он.
Как сообщал УНИАН ранее, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) призывают жителей столицы как можно больше внимания уделять пожарной безопасности и не находиться длительное время на солнце, ведь это может стать причиной теплового и солнечного удара. Спасатели напоминают о мерах безопасности во время жаркой погоды:
- наиболее опасно находиться под открытыми солнечными лучами с 11 часов утра до 17 часов дня, если все-таки выход на улицу неизбежен, то надо надеть просторную светлую одежду из натуральных тканей (шелк, лен, хлопок), и головной убор. В жару нельзя носить синтетическую и обтягивающую одежду, ведь она плохо впитывает влагу и не пропускает воздух;
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