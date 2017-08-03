В Укргидрометцентре предупреждают о сильной жаре: ожидается до +37°

Сегодня, 3 августа, во многих регионах Украины будет очень жарко.

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Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

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Так, 3 августа днем в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Черкасской областях сильная жара +35°... +37°.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) призвали жителей столицы как можно больше внимания уделять пожарной безопасности и не находиться долго на солнце, ведь это может стать причиной теплового и солнечного удара.