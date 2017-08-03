В Киеве сегодня до +32°, днем пройдет дождь с грозой

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 3 августа, в столице пройдет дождь с грозой, днем до +32°.

В Киеве ожидается дождь / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:27, а зайдет в 20:39.

Как сообщал УНИАН, 3 августа в Украине местами пройдут дожди, на юге до +37°.

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