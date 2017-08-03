В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут грозовые дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 3 августа в Украине местами пройдут дожди, на юге до +37°.

Сегодня местами ожидаются грозы / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +37°.

На западе Украины в четверг местами пройдут грозовые дожди. Днем до +36°.

В северных областях грозы. Температура до +32°. В центре практически без осадков, температура днем до +36°.

Прогноз на 3 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 3 августа - день Онуфрия. Гром беспрерывен — будет град. Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца.

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