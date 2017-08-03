Италия страдает от адской жары: в Риме температура достигла 42 градусов
Этим летом Италия страдает и от засухи – недостаток воды угрожает жителям Рима и столичного региона.
Италия страдает от жары: столбик термометра в Риме достиг 42 градусов по Цельсию. На Сардинии температура приближается к 50 градусам по Цельсию, говорится в сюжете ТСН.
В связи с жарой в 27 городах страны установили наивысший "красный уровень" опасности, ведь синоптики пока не знают, когда похолодает. Африканский антициклон принес в Италию не только солнце, но и массы раскаленного воздуха из пустыни Сахара.
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Этим летом Италия страдает и от засухи – недостаток воды угрожает жителям Рима и столичного региона. Впрочем, горячая погода никак не повлияла на туристов – их в Вечном городе не убавилось.
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