Гигантская аномальная молния поразила гору на Гавайях (видео)

16:58, 2 августа 2017
1720
0

Сотрудники местной обсерватории говорят, что молнию такого размера ранее никогда не фиксировали на видео. 

На видео попала редкая разновидность молнии – синий джет. Она представляет собой конусовидную трубку, возникающую в верхних слоях атмосферы над грозовыми тучами, передает Live Science

В Тернополе заметили шаровую молнию (фото)

Отмечается, что гигантская молния ударила в гору Мауна-Кеа на Гавайях высотой более 4 километров. Молния, предположительно, возникла на высоте около 80 километров. Ученые назвали данный природный феномен удивительным.

Ранее в Китае в городе Унжун очевидцы запечатлели летающий город, появившийся после сильной грозы. Такое явление - фата-моргана - в этой стране наблюдают не впервые.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик
В Киеве завтра ясно, температура до +30° В Киеве завтра ясно, температура до +30°
Вместо дорог - провалы и реки: в США сильные дожди привели к наводнениям (фото, видео) Вместо дорог - провалы и реки: в США сильные дожди привели к наводнениям (фото, видео)
Дороги превратились в реки: Винницу затопило после сильного ливня (видео) Дороги превратились в реки: Винницу затопило после сильного ливня (видео)
В Одесской области над морем пронесся смерч (фото, видео) В Одесской области над морем пронесся смерч (фото, видео)
В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж) В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж)
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +28° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +28°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
76 %
758 мм
3.8 м/с
83 %
Лента новостей