Гигантская аномальная молния поразила гору на Гавайях (видео)

Сотрудники местной обсерватории говорят, что молнию такого размера ранее никогда не фиксировали на видео.

На видео попала редкая разновидность молнии – синий джет. Она представляет собой конусовидную трубку, возникающую в верхних слоях атмосферы над грозовыми тучами, передает Live Science.

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Отмечается, что гигантская молния ударила в гору Мауна-Кеа на Гавайях высотой более 4 километров. Молния, предположительно, возникла на высоте около 80 километров. Ученые назвали данный природный феномен удивительным.

Ранее в Китае в городе Унжун очевидцы запечатлели летающий город, появившийся после сильной грозы. Такое явление - фата-моргана - в этой стране наблюдают не впервые.