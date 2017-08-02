В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, днем жара до +32°

Согласно данным Погода УНИАН, 3 августа в столице пройдет дождь с грозой, днем до +32°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:27, а зайдет в 20:39.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 3 августа, в Украине будет жарко, местами ожидаются грозовые дожди.

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