В Украине завтра сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 3 августа, в Украине будет жарко, местами ожидаются грозовые дожди.
На востоке без осадков, температура днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +37°.
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На западе Украины в четверг местами ожидаются грозы. Днем до +36°.
В северных областях пройдут грозовые дожди. Температура до +32°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +36°.
Согласно народному прогнозу, 3 августа - день Онуфрия. Гром беспрерывен — будет град. Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 3 августа
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Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°
Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +32 °
Влажность: 76 %
Давление: 758 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков: 83 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
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