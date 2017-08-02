В Украине завтра сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 2 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 3 августа, в Украине будет жарко, местами ожидаются грозовые дожди.

Завтра местами пройдут дожди / УНИАН
Завтра местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +37°.

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На западе Украины в четверг местами ожидаются грозы. Днем до +36°.

В северных областях пройдут грозовые дожди. Температура до +32°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +36°.

Согласно народному прогнозу, 3 августа - день Онуфрия. Гром беспрерывен — будет град. Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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