На севере Алжира вспыхнули мощные лесные пожары, один человек погиб

15:42, 2 августа 2017
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Из-за жары 1 августа на севере Алжира вспыхнули лесные пожары, один человек погиб.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Пожары уничтожили сотни гектаров лесов, сообщает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

В Херсонской области горело 7 га леса

За сутки в провинции Бумердес произошло шесть лесных пожаров. В результате погиб двадцатилетний парень, несколько человек пострадали. Огонь уничтожил большую площадь лесов и фруктовых садов.

В провинции Эль-Тарф было зафиксировано более 20 пожаров, свыше 400 гектаров леса сгорело, погибло множество скота.

В некоторых районах из-за условий ландшафта пожарные не могут попасть в лес для тушения пожаров. Точное число погибших и пострадавших пока не установлено.

Лесные пожары в Алжире вызваны сильной жарой. В некоторых регионах страны температура превышала 42 градуса, а местами уже несколько месяцев не выпадало осадков.

Напомним, в центральных регионах Португалии вновь разгорелись мощные лесные пожары.

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