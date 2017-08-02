На севере Алжира вспыхнули мощные лесные пожары, один человек погиб
Из-за жары 1 августа на севере Алжира вспыхнули лесные пожары, один человек погиб.
Пожары уничтожили сотни гектаров лесов, сообщает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.
В Херсонской области горело 7 га леса
За сутки в провинции Бумердес произошло шесть лесных пожаров. В результате погиб двадцатилетний парень, несколько человек пострадали. Огонь уничтожил большую площадь лесов и фруктовых садов.
В провинции Эль-Тарф было зафиксировано более 20 пожаров, свыше 400 гектаров леса сгорело, погибло множество скота.
В некоторых районах из-за условий ландшафта пожарные не могут попасть в лес для тушения пожаров. Точное число погибших и пострадавших пока не установлено.
Лесные пожары в Алжире вызваны сильной жарой. В некоторых регионах страны температура превышала 42 градуса, а местами уже несколько месяцев не выпадало осадков.
Напомним, в центральных регионах Португалии вновь разгорелись мощные лесные пожары.
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