Жара не отступает: завтра днем в Киеве ожидается +37°
В четверг, 3 августа, днем в Киеве ожидается 35-37°, ночью 21-23°.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, синоптики завтра прогнозируют в столице юго-западный ветер, 5-10 м/с.
В Украине сегодня без осадков, местами +36° (карта)
С 10:00 до 22:00 в связи с повышением температуры воздуха ограничено движение на улично-дорожной сети Киева для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Напомним, жителей столицы уделять внимание пожарной безопасности и не находиться длительное время на солнце, ведь это может стать причиной теплового и солнечного удара.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +19°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +18°
-
Черновцы+27°... +19°
Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +32 °
Влажность: 76 %
Давление: 758 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков: 83 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Фаза луны:
Лента новостей