Жара не отступает: завтра днем в Киеве ожидается +37°

14:50, 2 августа 2017
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В четверг, 3 августа, днем в Киеве ожидается 35-37°, ночью 21-23°.

В Киеве завтра будет жарко / фото УНИАН
В Киеве завтра будет жарко / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, синоптики завтра прогнозируют в столице юго-западный ветер, 5-10 м/с.

В Украине сегодня без осадков, местами +36° (карта)

С 10:00 до 22:00 в связи с повышением температуры воздуха ограничено движение на улично-дорожной сети Киева для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Напомним, жителей столицы уделять внимание пожарной безопасности и не находиться длительное время на солнце, ведь это может стать причиной теплового и солнечного удара.

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