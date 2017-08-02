В Херсонской области горело 7 га леса
Во вторник, 1 августа, в Херсонской области произошло два пожара.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В Португалии с новой силой вспыхнули лесные пожары (видео)
Так, вблизи с. Коханы Голопристанского района произошло возгорание лесной подстилки отдельными очагами на площади около 4 га. В 19:00 пожар был локализован на площади около 4 га. По состоянию на утро 2 августа открытого горения не было, наблюдались отдельные очаги тления.
Второй пожар произошел вблизи с. Гладковка Голопристанского района (2 очага). В 18:10 пожар был локализован на площади около 3 га. Сейчас открытого горения нет, наблюдаются отдельные очаги тления.
Напомним, на острове Хортица 31 июля произошел природный пожар.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +19°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +18°
-
Черновцы+27°... +19°
Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +32 °
Влажность: 76 %
Давление: 758 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков: 83 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Фаза луны:
Лента новостей