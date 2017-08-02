В Херсонской области горело 7 га леса

14:35, 2 августа 2017
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Во вторник, 1 августа, в Херсонской области произошло два пожара.

В Херсонской области горел лес / ГСЧС
В Херсонской области горел лес / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Так, вблизи с. Коханы Голопристанского района произошло возгорание лесной подстилки отдельными очагами на площади около 4 га. В 19:00 пожар был локализован на площади около 4 га. По состоянию на утро 2 августа открытого горения не было, наблюдались отдельные очаги тления.

Второй пожар произошел вблизи с. Гладковка Голопристанского района (2 очага). В 18:10 пожар был локализован на площади около 3 га. Сейчас открытого горения нет, наблюдаются отдельные очаги тления.

Напомним, на острове Хортица 31 июля произошел природный пожар.

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