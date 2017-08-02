"Африканская" жара в Украине "раскочегарила" пользователей соцсетей (фото, видео)

14:12, 2 августа 2017
4454
0

Сильная жара в Украине досаждает многим, в соцсетях говорят, что с природой творится что-то невероятное.

Украинцы жалуются на жару в соцсетях / фото из соцсетей
Украинцы жалуются на жару в соцсетях / фото из соцсетей

Украину с приходом августа накрыла сильная жара - местами ожидается +39°. Синоптики предупреждают: она продлится в течение всей первой декады последнего месяца лета.

Так, ослабление жары ожидается с 10 августа, но на востоке еще будет очень жарко даже и после 10 августа, там возможен спад с 12 августа.

2-3 августа днем во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ривненской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях ожидается сильная жара +35...+37°.

Пользователи соцсетей жалуются на такую погоду, говоря, что уже начинают медленно плавиться. УНИАН собрал для вас подборку того, как в Интернете реагируют на "африканскую" жару:

false

false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик
В Киеве завтра ясно, температура до +30° В Киеве завтра ясно, температура до +30°
На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео) На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео)
Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта) Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта)
В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж) В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж)
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +28° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +28°
В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта) В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
76 %
758 мм
3.8 м/с
83 %
Лента новостей