"Африканская" жара в Украине "раскочегарила" пользователей соцсетей (фото, видео)
Сильная жара в Украине досаждает многим, в соцсетях говорят, что с природой творится что-то невероятное.
Украину с приходом августа накрыла сильная жара - местами ожидается +39°. Синоптики предупреждают: она продлится в течение всей первой декады последнего месяца лета.
Так, ослабление жары ожидается с 10 августа, но на востоке еще будет очень жарко даже и после 10 августа, там возможен спад с 12 августа.
2-3 августа днем во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ривненской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях ожидается сильная жара +35...+37°.
Пользователи соцсетей жалуются на такую погоду, говоря, что уже начинают медленно плавиться. УНИАН собрал для вас подборку того, как в Интернете реагируют на "африканскую" жару:
#лето #солнце #жара #Киев pic.twitter.com/b8LiN2a5xx— Iegor Shumikhin (@Zjoma) August 2, 2017
Медленно плавимся, посоны. #жара #жара2017 #Киев @ Kyiv, Ukraine https://t.co/tpW08aguVS— Александр Фурман (@masterpiecer) August 2, 2017
Иду по познякам в очень большой шляпе. Жара +40.— Xeniia (@aMiaka_Yuki) August 2, 2017
Чувствую себя как Ваш Паникер, а в сарафане у меня 2 револьвера #ониме #триган #жара
Вот когда лето не очень, с утра до вечера пишут о жаре, типа где? Станет жарко - начнут жаловаться, как бы какого черта так жарко? #лето— flame of life (@daryakhysam) July 30, 2017
Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°