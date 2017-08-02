"Африканская" жара в Украине "раскочегарила" пользователей соцсетей (фото, видео)

Сильная жара в Украине досаждает многим, в соцсетях говорят, что с природой творится что-то невероятное.

Украинцы жалуются на жару в соцсетях / фото из соцсетей

Украину с приходом августа накрыла сильная жара - местами ожидается +39°. Синоптики предупреждают: она продлится в течение всей первой декады последнего месяца лета.

Так, ослабление жары ожидается с 10 августа, но на востоке еще будет очень жарко даже и после 10 августа, там возможен спад с 12 августа.

2-3 августа днем во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ривненской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях ожидается сильная жара +35...+37°.

Пользователи соцсетей жалуются на такую погоду, говоря, что уже начинают медленно плавиться. УНИАН собрал для вас подборку того, как в Интернете реагируют на "африканскую" жару:

Иду по познякам в очень большой шляпе. Жара +40.

Чувствую себя как Ваш Паникер, а в сарафане у меня 2 револьвера #ониме #триган #жара — Xeniia (@aMiaka_Yuki) August 2, 2017