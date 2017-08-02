Киевлян призывают ограничить пребывание на солнце из-за жары
В ближайшие дни в Киеве сохранится сухая и жаркая погода: +31°... +33°.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) призывают жителей столицы как можно больше внимания уделять пожарной безопасности и не находиться длительное время на солнце, ведь это может стать причиной теплового и солнечного удара.
В Киеве сегодня будет жарко и без осадков
Спасатели напоминают о мерах безопасности во время жаркой погоды:
- наиболее опасно находиться под открытыми солнечными лучами с 11 часов утра до 17 часов дня, если все-таки выход на улицу неизбежен, то надо надеть просторную светлую одежду из натуральных тканей (шелк, лен, хлопок), и головной убор. В жару нельзя носить синтетическую и обтягивающую одежду, поскольку она плохо впитывает влагу и не пропускает воздух;
- необходимо много пить, не менее 1,5-3 л жидкости в день;
- старайтесь не употреблять алкоголь, в том числе и слабоалкогольные напитки, а также различные сладкие газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме;
- старайтесь свести к минимуму свою физическую активность.
Если в жаркую погоду вы решили посетить водоем или пляж, то стоит помнить следующие рекомендации:
- обязательно используйте солнцезащитный крем, который защищает кожу от солнечных ожогов;
- помните, что проще всего обгореть у воды и в воде. Вода отражает солнечные лучи, поэтому вы загораете с двойной силой. И даже в тени продолжаете загорать под отраженными от воды лучами;
- особое внимание во время жары уделяйте детям. Детский организм намного чувствительнее к повышенной температуре окружающей среды, чем взрослый.
Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°