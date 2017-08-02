Киевлян призывают ограничить пребывание на солнце из-за жары

В ближайшие дни в Киеве сохранится сухая и жаркая погода: +31°... +33°.

В Киеве в ближайшие дни сохранится жаркая погода / УНИАН

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) призывают жителей столицы как можно больше внимания уделять пожарной безопасности и не находиться длительное время на солнце, ведь это может стать причиной теплового и солнечного удара.

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Спасатели напоминают о мерах безопасности во время жаркой погоды:

- наиболее опасно находиться под открытыми солнечными лучами с 11 часов утра до 17 часов дня, если все-таки выход на улицу неизбежен, то надо надеть просторную светлую одежду из натуральных тканей (шелк, лен, хлопок), и головной убор. В жару нельзя носить синтетическую и обтягивающую одежду, поскольку она плохо впитывает влагу и не пропускает воздух;

- необходимо много пить, не менее 1,5-3 л жидкости в день;

- старайтесь не употреблять алкоголь, в том числе и слабоалкогольные напитки, а также различные сладкие газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме;

- старайтесь свести к минимуму свою физическую активность.

Если в жаркую погоду вы решили посетить водоем или пляж, то стоит помнить следующие рекомендации:

- обязательно используйте солнцезащитный крем, который защищает кожу от солнечных ожогов;

- помните, что проще всего обгореть у воды и в воде. Вода отражает солнечные лучи, поэтому вы загораете с двойной силой. И даже в тени продолжаете загорать под отраженными от воды лучами;

- особое внимание во время жары уделяйте детям. Детский организм намного чувствительнее к повышенной температуре окружающей среды, чем взрослый.