Как спасаются от жары в разных странах

Жители Украины переживают не самые легкие дни - температура местами достигает показателя 35° и выше. Однако это не самое жаркое место на планете. Как же в разных странах справляются с жарой?

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Универсальное средство борьбы с жарой - кондиционер. В жарких странах их устанавливают в каждом доме и заведении, а также в транспорте и на остановках.

Несмотря на то, что алкоголь в жару употреблять не рекомендуется, в средиземноморских странах в жару пьют разбавленные холодные вина.

Сиеста является нормой жизни как в европейских странах (Греции, Италии, Испании), Так и в Азии.

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На Шри-ланке с 12 до 16 закрываются почти все магазины. Охлаждающими продуктами считаются арбузы, бананы, дыни, кабачки, огурцы, картофель, капуста, йогурт, миндаль, мята. Воду не охлажадют, но добавляют в нее лайм.

Во Вьетнаме также устраивают сиесту. Занятия спортом в жаркое время откладываются на раннее утро или поздний вечер. Пьют в жару вьетнамцы бульон из горького огурца или зеленый чай со льдом.

В Таиланде в аптеках продаются кристаллы, которыми следует натираться вместо дезодоранта. Ещё одно тайское средство от солнца - специальная пудра Lola в огромных красных банках. Тайцы щедро мажут ею лицо, выглядят при этом весьма своеобразно, но жару переносят легче.

В некоторых странах, в частности, Южной Корее и Израиле, существует традиция массовых "водных войн" - толпа измученных жарой людей, вооруженных водными пистолетами, атакует друг друга и всех, кто оказывается в том же месте. После этого становится и свежее, и веселее.

Многие люди предпочитают провести самое жаркое время во сне / Фото Hameediii via flickr.com

На Кавказе в жару пьют кисломолочные напитки, такие как айран. Калмыки советуют пить подсоленный чай с бараньим жиром.

Индийская кухня известна тем, что в еду добавляют много специй. В жару такая еда способствует быстрому потоотделению, что помогает охлаждать организм.

В Японии существуют давние изобретения, помогающие в жару. Колокольчики "фурин" "охлаждают разум". Они сделаны из стекла, металла и керамики. К "язычку" привязывают бумажную ленту. Ветер заставляет колокольчики издавать звон, вызывающий ассоциации с образами воды и ветра. Кроме того, некоторые японцы в жару спят на кроватях из бамбуковых трубок - ветер продувает их и происходит естественная вентиляция.