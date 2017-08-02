Число жертв наводнений в Индии возросло до 218

12:02, 2 августа 2017
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В индийском штате Гуджарат в результате наводнений погибли 218 человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В одном лишь округе Банаскантха погиб 61 человек, передает Xinhua со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями Индии.

Жертвами наводнений в Китае стали восемь человек

За последние два дня в округах Банаскантха и Патан в северной части штата Гуджарат, которые сильнее всего страдают от стихийного бедствия, после спада воды было обнаружено еще больше тел погибших.

Наводнения начались в Гуджарате после сильных дождей. За прошлую неделю спасательные подразделения Индии спасли 11 тыс. пострадавших, еще 39 тыс. были эвакуированы в безопасное место.

Напомним, жертвами тайфуна "Талас" во Вьетнаме стали восемь человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

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