Число жертв наводнений в Индии возросло до 218

В индийском штате Гуджарат в результате наводнений погибли 218 человек.

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В одном лишь округе Банаскантха погиб 61 человек, передает Xinhua со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями Индии.

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За последние два дня в округах Банаскантха и Патан в северной части штата Гуджарат, которые сильнее всего страдают от стихийного бедствия, после спада воды было обнаружено еще больше тел погибших.

Наводнения начались в Гуджарате после сильных дождей. За прошлую неделю спасательные подразделения Индии спасли 11 тыс. пострадавших, еще 39 тыс. были эвакуированы в безопасное место.

Напомним, жертвами тайфуна "Талас" во Вьетнаме стали восемь человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.