На Закарпатье из-за аномальной жары на 1 час сократили рабочий день

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подписал распоряжение о сокращении рабочего дня в регионе на один час из-за аномальной жары.

На Закарпатье из-за жары сократили рабочий день / ozb.co.kr

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

Распоряжение вступает в силу сегодня, будет действовать сокращение до 10 августа. Именно в этот период синоптики прогнозируют в области аномально высокую температуру воздуха.

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В ОГА уточнили, что по прогнозам, на большей части Закарпатья ожидается до 36 градусов тепла, а в южных районах - Береговском и Виноградовском - до 38 градусов жары.

"Продуктивно работать в таких условиях можно разве что в оборудованных кондиционерами помещениях, которых немного. Для остальных работников (особенно тех, кто работает под открытым небом), лучше изменить режим работы и сократить рабочее время на час", - цитирует пресс-служба Геннадия Москаля.

Недоработанные с 2 по 10 августа часы будут перенесены на рабочие дни в конце августа и в начале сентября, когда температура воздуха нормализуется, согласно предварительным данным, от 28 августа по 5 сентября.

В соответствии с распоряжением Москаля, учреждениям и предприятиям всех форм собственности рекомендуется изменить рабочий график работников, увеличить технологические перерывы, ограничить выполнение работ повышенной опасности и тому подобное.

В ОГА также уточнили, что исторический максимум температуры воздуха в Закарпатье был зафиксирован 15 июля 1952 в Ужгороде - плюс 38,6 градуса и 22 августа 2012 в Берегово - плюс 38,6 градуса.