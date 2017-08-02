Африканская жара в Украине: как от аномальной температуры спасаются животные (видео)
На протяжении недели в Украине продержится аномальная жара.
В Украину пришло настоящее африканское лето. С 1 августа Европу охватила невыносимая жара. Средняя температура во всех регионах страны колеблется в пределах +30...+35 градусов, жарче всего в Одессе – +35...+37 градусов. Температура будет опускаться ниже +30 только ночью. Осадков в ближайшую неделю не прогнозируется.
Однако будет еще жарче - температура воздуха подскочит во вторую неделю августа. Спадать невыносимая жара в Украине начнет с 10 августа.
Первая декада августа в Украине будет очень жаркой – синоптики (карты)
От горячего воздуха каждый спасается по-своему. Самое забавное это делают животные. Как в жару спасаются братья наши меньшие - в ролике УНИАН.
Африканская жара в Украине: как от аномальной температуры спасаются животные
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