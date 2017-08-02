Антициклон "Люцифер" вызвал аномальную жару в Италии

Антициклон, который итальянские метеорологи назвали "Люцифер", принес в страну массы раскаленного воздуха из пустыни Сахара.

Иллюстрация / Reuters

По всей Италии установилась аномальная жара. На этой неделе во всех 27 крупнейших городах страны за исключением Генуи будет установлен "красный" (наивысший) уровень опасности, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на итальянский минздрав.

Читайте также В Шанхае установилась самая жаркая погода за 145 лет

"Красный" уровень означает, что летний зной, который обычно сопровождается высокой влажностью и сильной духотой, представляет реальную угрозу для людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем.

1 августа во многих регионах Италии температура воздуха приблизилась к 38-40 градусам.

По показателю "ощущений", который формируется метеорологами на основе сложных вычислений с учетом множества погодных факторов, в ряде районов страны температура воздуха достигла 50 градусов.

Нынешнее лето является одним из самых жарких за всю историю наблюдений за погодой на Апеннинах.

Напомним, в течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается жара +35°... +37°.