Синоптики предупреждают украинцев о сильной жаре 2-3 августа

09:30, 2 августа 2017
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В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается жара +35°... +37°.

В ближайшие дни в Украине ожидается сильная жара / УНИАН
В ближайшие дни в Украине ожидается сильная жара / УНИАН

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня без осадков, местами +36° (карта)

"2-3 августа днем в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Киевской и Винницкой областях сильная жара +35°... +37°", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации синоптика Натальи Диденко, жара в Украине начнет спадать с 10 августа. На этой неделе температура будет опускаться ниже +30° только ночью.

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