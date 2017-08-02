Синоптики предупреждают украинцев о сильной жаре 2-3 августа

В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается жара +35°... +37°.

В ближайшие дни в Украине ожидается сильная жара / УНИАН

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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"2-3 августа днем в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Киевской и Винницкой областях сильная жара +35°... +37°", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации синоптика Натальи Диденко, жара в Украине начнет спадать с 10 августа. На этой неделе температура будет опускаться ниже +30° только ночью.