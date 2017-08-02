В Киеве сегодня будет жарко и без осадков

08:30, 2 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 2 августа в столице без осадков, днем до +33°.

В Киеве сегодня без осадков / focus.ua
В Киеве сегодня без осадков / focus.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +33°, вечером - до +28°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

Спасатели предупреждают о сильной жаре в Украине

Солнце в столице взошло в 05:26, а зайдет в 20:41. 

Как сообщал УНИАН, в среду, 2 августа, в Украине без осадков, на западе до +36°.

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