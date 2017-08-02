В Украине сегодня без осадков, местами +36° (карта)

08:06, 2 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 2 августа, в Украине без осадков, на западе до +36°.

В Украине сегодня будет жарко / 7-themes.com
В Украине сегодня будет жарко / 7-themes.com

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

Спасатели предупреждают о сильной жаре в Украине

На западе Украины в среду облачно с прояснениями. Днем до +36°.

В северных областях без осадков. Температура до +33°. В центре солнечно, температура днем до +34°.

Прогноз на 2 августа / УНИАН
Прогноз на 2 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 2 августа - Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень. На Ильин день и камень прозябнет.

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
76 %
758 мм
3.8 м/с
83 %
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