В Украине сегодня без осадков, местами +36° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 2 августа, в Украине без осадков, на западе до +36°.

В Украине сегодня будет жарко / 7-themes.com

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

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На западе Украины в среду облачно с прояснениями. Днем до +36°.

В северных областях без осадков. Температура до +33°. В центре солнечно, температура днем до +34°.

Прогноз на 2 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 2 августа - Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень. На Ильин день и камень прозябнет.

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