В Польше из-за жары конным экипажам запретили возить туристов
Такой запрет ввели из-за 33-градусной жары с целью заботы о лошадях.
Власти Кракова запретила конным экипажам, которые возят туристов, находиться на Главном рынке под солнцем. Об этом сообщает "Польское радио".
Такой запрет ввели из-за 33-градусной жары с целью заботы о лошадях. Ограничение продлится до его отмены.
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"Опекуны лошадей осознают, в какой ситуации, в каких атмосферных условиях им приходится работать. Мы, как городская полиция Кракова, следим, чтобы конные экипажи не нарушали эти правила", - заявил представитель городской полиции Кракова Марек Аньол.
Издание также сообщает, что из-за высокой температуры воздуха на центральной площади города установлены водные завесы, которые помогают жителям и туристам переносить жаркую погоду.
Как сообщал УНИАН, первая декада августа в Украине будет очень жаркой. Синоптики предупреждают, что безумная жара в Украине более +30° задержится как минимум до середины следующей недели, 10 августа.
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