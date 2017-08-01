В Польше из-за жары конным экипажам запретили возить туристов

18:58, 1 августа 2017
1166
0

Такой запрет ввели из-за 33-градусной жары с целью заботы о лошадях. 

Ограничение продлится до его отмены / TripMyDream
Ограничение продлится до его отмены / TripMyDream

Власти Кракова запретила конным экипажам, которые возят туристов, находиться на Главном рынке под солнцем. Об этом сообщает "Польское радио".

Такой запрет ввели из-за 33-градусной жары с целью заботы о лошадях. Ограничение продлится до его отмены.

Как спасти домашних животных от жары

"Опекуны лошадей осознают, в какой ситуации, в каких атмосферных условиях им приходится работать. Мы, как городская полиция Кракова, следим, чтобы конные экипажи не нарушали эти правила", - заявил представитель городской полиции Кракова Марек Аньол.

Издание также сообщает, что из-за высокой температуры воздуха на центральной площади города установлены водные завесы, которые помогают жителям и туристам переносить жаркую погоду.

Как сообщал УНИАН, первая декада августа в Украине будет очень жаркой. Синоптики предупреждают, что безумная жара в Украине более +30° задержится как минимум до середины следующей недели, 10 августа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик
В Киеве завтра ясно, температура до +30° В Киеве завтра ясно, температура до +30°
Погода на завтра: в Украине местами ожидаются грозы и жара (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине местами ожидаются грозы и жара (видеопрогноз)
На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео) На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео)
Извержение вулкана в Гватемале: завершились поисковые работы, погибли 110 человек (фоторепортаж) Извержение вулкана в Гватемале: завершились поисковые работы, погибли 110 человек (фоторепортаж)
Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта) Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта)
В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта) В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
76 %
758 мм
3.8 м/с
83 %
Лента новостей