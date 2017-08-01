Первая декада августа в Украине будет очень жаркой – синоптики (карты)
Украину с приходом августа накрыла сильная жара - местами ожидается +39°.
Синоптики предупреждают, что безумная жара в Украине более +30° задержится как минимум до середины следующей недели, 10 августа.
Июль в Киеве был на 1,6° теплее климатической нормы
Так, согласно данным американского погодного сайта Wunderground, вплоть до 9 августа столбики термометров в нашей стране днем не опустятся +30°. Ночные температуры будут в пределах +18 - +20°.
"По предварительным прогнозам, ослабление жары ожидается с 10 августа, но на востоке еще будет очень жарко даже и после 10 августа, там возможен спад с 12 августа", - прогнозирует синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
Украинский гидрометцентр на своей странице тоже обнародовал прогноз, по которому жара в Украине продержится как минимум до 6 августа.
Как сообщала Погода УНИАН, 2-3 августа днем во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ривненской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях ожидается сильная жара 35-37°.
Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°