Первая декада августа в Украине будет очень жаркой – синоптики (карты)

18:16, 1 августа 2017
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Украину с приходом августа накрыла сильная жара - местами ожидается +39°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Синоптики предупреждают, что безумная жара в Украине более +30° задержится как минимум до середины следующей недели, 10 августа.

Июль в Киеве был на 1,6° теплее климатической нормы

Так, согласно данным американского погодного сайта Wunderground, вплоть до 9 августа столбики термометров в нашей стране днем не опустятся +30°. Ночные температуры будут в пределах +18 - +20°.

фото wunderground.com
фото wunderground.com

"По предварительным прогнозам, ослабление жары ожидается с 10 августа, но на востоке еще будет очень жарко даже и после 10 августа, там возможен спад с 12 августа", - прогнозирует синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Украинский гидрометцентр на своей странице тоже обнародовал прогноз, по которому жара в Украине продержится как минимум до 6 августа.

Как сообщала Погода УНИАН, 2-3 августа днем во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ривненской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях ожидается сильная жара 35-37°.

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