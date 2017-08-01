Как спасти домашних животных от жары
Признаки теплового удара у большинства домашних животных такие: повышенная температура тела, вялость, учащенное дыхание, отсутствие аппетита.
Адская жара +30 и выше сохранится в Украине еще почти две недели, потому УНИАН решил напомнить владельцам домашних питомцев, как облегчить жизнь своих пушистых и пернатых друзей в это непростое время.
Первое, что касается всех – не оставляйте животное в машине в жару. Даже при условии, что авто находится в глубокой тени, а окна приоткрыты – не отходите больше, чем на 5-10 минут.
Собаки
Большинство песиков в жару не откажутся от душа из "летней" воды или хотя бы опрыскивания из пульверизатора. Не пускайте собаку купаться в сомнительных водоемах со стоячей водой, лучше немного облить из шланга.
Особенно хорошо отдает тепло собачье брюшко, потому в помещении может сгодиться прохладный кафельный пол или мокрое покрывало как подстилка. Главное следить, чтобы в помещении не было сквозняка. А вот направить на поверхность вентилятор – хорошая идея.
Можно укрывать питомца прохладным мокрым полотенцем или подложить грелку с холодной водой.
Если в комнате есть кондиционер, велика вероятность, что пес устроится прямо под холодным потоком воздуха. Ветеринары предупреждают, что это чревато воспалениями верхних дыхательных путей и просят держать животных в хорошо вентилируемых комнатах рядом с теми, в которых работает кондиционер, но не прямо там. Или же регулировать поток воздуха так, чтобы он навредил вашему питомцу.
О животных в вольерах позаботьтесь заранее: им нужно укрытие с теньком и зеленью, а также постоянный доступ к чистой воде. В жару предпочтительнее использовать сухой корм – он не так быстро портится.
Кошки
Кошкам тоже придется по вкусу прохладная влажная подстилка и обтирания влажным полотенцем. Но опять же - следите, чтобы она была подальше от сквозняков. Большинство кошек не любят купаться, потому обливание из душа вряд ли подойдет.
Будьте внимательны с открытыми окнами. Несмотря на расхожее мнение, что кошки при падении успевают сгруппироваться и приземляются всегда на лапы, они могут заработать серьезный ушиб внутренних органов.
У многих сочувствующих пушистикам может появиться идея "решить" проблему мучений в жару стрижкой. Но ветеринары просят не устраивать животным лишний стресс, особенно учитывая, что со слишком короткой шерстью кот или пес может еще и обгореть на солнце.
Грызуны
Клетку с хомячками или морской свинкой лучше переставить подальше от окна и прямых солнечных лучей. Иногда советуют осторожно снаружи обтирать грызунам ушки прохладной водой.
Птицы
С попугайчиками и канарейками ситуация аналогична – переносим клетку подальше от окна в хорошо проветриваемое место, попугаю можно купить специальный маленький бассейн или емкость с водой (воду в него наливать только кипяченую или бутылированную). Еще хорошо в жару давать птицам фрукты.
Признаки теплового удара у большинства домашних животных – повышенная температура тела, вялость, учащенное дыхание, отсутствие аппетита. Но все это может оказаться и симптомами других болезней, потому лучше перестраховаться и сходить к ветеринару.
Бездомные животные
В такую жару нельзя забывать и о животных, которые живут на улице. Для бездомных кошек, собак и птиц это особенно критично в городе. Можно оставить во дворе емкости с водой, чтобы они могли утолить жажду.
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +19°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +18°
-
Черновцы+27°... +19°