Как спасти домашних животных от жары

Признаки теплового удара у большинства домашних животных такие: повышенная температура тела, вялость, учащенное дыхание, отсутствие аппетита.

В Украину пришла настоящая летняя жара / фото УНИАН

Адская жара +30 и выше сохранится в Украине еще почти две недели, потому УНИАН решил напомнить владельцам домашних питомцев, как облегчить жизнь своих пушистых и пернатых друзей в это непростое время.

Первое, что касается всех – не оставляйте животное в машине в жару. Даже при условии, что авто находится в глубокой тени, а окна приоткрыты – не отходите больше, чем на 5-10 минут.

Собаки

Большинство песиков в жару не откажутся от душа из "летней" воды или хотя бы опрыскивания из пульверизатора. Не пускайте собаку купаться в сомнительных водоемах со стоячей водой, лучше немного облить из шланга.

Особенно хорошо отдает тепло собачье брюшко, потому в помещении может сгодиться прохладный кафельный пол или мокрое покрывало как подстилка. Главное следить, чтобы в помещении не было сквозняка. А вот направить на поверхность вентилятор – хорошая идея.

Собак в жару порадует обливание из душа или шланга / фото 4lapy.by

Можно укрывать питомца прохладным мокрым полотенцем или подложить грелку с холодной водой.

Если в комнате есть кондиционер, велика вероятность, что пес устроится прямо под холодным потоком воздуха. Ветеринары предупреждают, что это чревато воспалениями верхних дыхательных путей и просят держать животных в хорошо вентилируемых комнатах рядом с теми, в которых работает кондиционер, но не прямо там. Или же регулировать поток воздуха так, чтобы он навредил вашему питомцу.

О животных в вольерах позаботьтесь заранее: им нужно укрытие с теньком и зеленью, а также постоянный доступ к чистой воде. В жару предпочтительнее использовать сухой корм – он не так быстро портится.

Кошки

Кошкам тоже придется по вкусу прохладная влажная подстилка и обтирания влажным полотенцем. Но опять же - следите, чтобы она была подальше от сквозняков. Большинство кошек не любят купаться, потому обливание из душа вряд ли подойдет.

В основном коты купаться не любят, но их можно обтереть влажным полотенцем / фото Pikabu

Будьте внимательны с открытыми окнами. Несмотря на расхожее мнение, что кошки при падении успевают сгруппироваться и приземляются всегда на лапы, они могут заработать серьезный ушиб внутренних органов.

У многих сочувствующих пушистикам может появиться идея "решить" проблему мучений в жару стрижкой. Но ветеринары просят не устраивать животным лишний стресс, особенно учитывая, что со слишком короткой шерстью кот или пес может еще и обгореть на солнце.

Грызуны

Клетку с хомячками или морской свинкой лучше переставить подальше от окна и прямых солнечных лучей. Иногда советуют осторожно снаружи обтирать грызунам ушки прохладной водой.

Грызунам в жару можно мочить ушки / фото соцсети

Птицы

С попугайчиками и канарейками ситуация аналогична – переносим клетку подальше от окна в хорошо проветриваемое место, попугаю можно купить специальный маленький бассейн или емкость с водой (воду в него наливать только кипяченую или бутылированную). Еще хорошо в жару давать птицам фрукты.

Попугаи боятся сквозняков / фото YouTube

Признаки теплового удара у большинства домашних животных – повышенная температура тела, вялость, учащенное дыхание, отсутствие аппетита. Но все это может оказаться и симптомами других болезней, потому лучше перестраховаться и сходить к ветеринару.

Бездомные животные

В такую жару нельзя забывать и о животных, которые живут на улице. Для бездомных кошек, собак и птиц это особенно критично в городе. Можно оставить во дворе емкости с водой, чтобы они могли утолить жажду.