В Киеве завтра без осадков, днем жара до +33°

17:00, 1 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 2 августа, в столице без осадков, днем до +33°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +33°, вечером - до +27°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

Спасатели предупреждают о сильной жаре в Украине

Солнце в столице взойдет в 05:26, а зайдет в 20:41. 

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Украине будет жарко и без осадков.

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