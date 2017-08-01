Жара наступает: в Украине завтра до +36° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 2 августа в Украине будет жарко и без осадков.
На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°.
Спасатели предупреждают о сильной жаре в Украине
На западе Украины в среду без осадков. Днем до +36°.
В северных областях переменная облачность. Температура до +33°. В центре Украины ясно, температура днем до +34°.
Согласно народному прогнозу, 2 августа - Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень. На Ильин день и камень прозябнет.
Прогноз погоды в Украине на среду, 2 августа
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +19°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +18°
-
Черновцы+27°... +19°
Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +32 °
Влажность: 76 %
Давление: 758 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков: 83 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Фаза луны:
Лента новостей