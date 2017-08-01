Жара наступает: в Украине завтра до +36° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 2 августа в Украине будет жарко и без осадков.

В Украине завтра будет жарко / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°.

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На западе Украины в среду без осадков. Днем до +36°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +33°. В центре Украины ясно, температура днем до +34°.

Согласно народному прогнозу, 2 августа - Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень. На Ильин день и камень прозябнет.

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