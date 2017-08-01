Как спастись от жары на улице и в помещении: несколько простых советов

УНИАН подготовил для своих читателей несколько простых советов о том, как спастись от жары на улице и в помещении.

Вода - главный спасатель в условиях палящего солнца / фото УНИАН

В Украину пришло классическое жаркое лето, а вместе с ним и дополнительные нагрузки на организм человека. Невзирая на погодные условия, мы ходим на работу, в магазин, на прогулку либо же просто отдыхаем дома. В связи с этим УНИАН подготовил для своих читателей несколько простых советов, как продолжать жить в максимально комфортных условиях в такую жару.

Первой и самой основной рекомендацией является обильное питье. Медики советуют пить как можно больше воды – желательно в 2 раза больше, чем обычно привык человек. При этом следует исключить из рациона кофе, алкоголь и сладкие газированные напитки, поскольку нагрузка на сердце и без того существенна.

Любителей холодного пива в такую погоду мы вынуждены разочаровать – эксперты категорически запрещают это, так как такой напиток способствует обезвоживанию. Хорошей альтернативой обычной воде является чай и вода с лимоном, также можно скушать несколько яблок, которые в сочетании с водой помогут намного легче пережить летний зной.

Диетологи также советуют есть побольше зелени, овощей, фруктов, ягод. Желательно не употреблять каши, мучные изделия, жареную, жирную пищу и соленые продукты, поскольку такая еда при переваривании поднимает температуру тела.

Одежду лучше выбрать светлую из хлопка, льна и шелка. Такая одежда хорошо пропускает воздух впитывает влагу, способствуя органичной терморегуляции тела.

Прекрасной половине человечества эксперты рекомендуют минимизировать использование косметики и парфюмов. А вот солнцезащитный крем в такую погоду – то, что надо.

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Появляться на улице желательно утром и вечером, однако, если вам все же приходится выходить из помещения в наиболее жаркое время суток, можно взять с собой светлый солнцезащитный зонт, предварительно приняв перед выходом душ. Также можно приготовить себе бутылку с замороженной водой, чтобы прохлада всегда была под рукой. Кроме того, в условиях зноя может пригодиться проверенный веками веер.

Если жара достает вас и на рабочем месте, а кондиционера нет либо вы им принципиально не пользуетесь, то, к примеру, на своем столе можно поставить маленький аквариум либо какую-нибудь емкость с водой, которая, испаряясь, будет увлажнять воздух. Также от жары помогут растения, ведь они тоже увлажняют воздух. Еще один вариант – приобрести маленький недорогой вентилятор, который удобно разместится на вашем рабочем столе.

В домашних условиях от палящего солнца хорошо защищают светоотражатели на окнах. Для этого можно задействовать фольгу. А от духоты в помещении отлично помогают мокрые махровые полотенца, развешанные по комнате.

Креативным решением для тех, кто не может уснуть из-за жары, является постельное белье из натуральной ткани, охлажденное в морозилке – так вы сможете погрузиться в сон в приятной прохладе.

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Тем, кто предпочитает пользоваться кондиционерами, следует напомнить о том, что такой прибор не только превращает воздух в ледяной, создавая опасность болезни, а и накапливает различные болезнетворные бактерии. Поэтому рекомендуем проводить регулярную чистку кондиционера и комбинировать его с другими методами охлаждения. С утра, когда воздух еще свежий и не прогретый, желательно проветривать помещения.

УНИАН желает своим читателям оставаться бодрыми и полными сил в любых условиях, радуясь любой погоде благодаря нашим советам.