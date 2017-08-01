В Беларуси от удара молнии погиб человек
На берегу озера Струсто в Браславском районе от удара молнии погибла жительница Минска.
В момент попадания разряда женщина находилась на туристической стоянке нацпарка "Браславские озера", передает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.
На Ивано-Франковщине от удара молнии погиб турист из Харькова
Во время грозы женщина была на открытой местности, что, возможно, и стало причиной трагедии. Рядом с жертвой была еще одна женщина, которая получила легкие травмы. Ей госпитализация не потребовалась.
Напомним, 30 июля на востоке Индии не менее 11 человек были убиты ударами молний, еще восемь человек пострадали.
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