В Аргентине произошло мощное землетрясение

Во вторник, 1 августа, в Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,6.

В Аргентине произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 53 км на северо-запад от города Винчина. Очаг землетрясения залегал на глубине 85,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, жертвами мощного землетрясения, которое произошло у побережья Греции, стали два человека, более 100 получили травмы.