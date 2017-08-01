В Аргентине произошло мощное землетрясение

14:29, 1 августа 2017
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Во вторник, 1 августа, в Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,6.

В Аргентине произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Аргентине произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

После землетрясения в Турции более 350 человек обратились за медицинской помощью

Эпицентр подземных толчков располагался в 53 км на северо-запад от города Винчина. Очаг землетрясения залегал на глубине 85,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, жертвами мощного землетрясения, которое произошло у побережья Греции, стали два человека, более 100 получили травмы.

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