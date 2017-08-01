Июль в Киеве был на 1,6° теплее климатической нормы
Среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составила +20,9°, что превысило климатическую норму на 1,6°.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.
Сегодня в Киеве до +32°, без осадков
Холоднее всего было 8 июля, когда минимальная температура опустилась до +10,9°, а теплее – 25 июля, когда максимальная температура достигла +32,0°. В целом в течение 5 дней температура воздуха превышала 30°.
Также в июле был зарегистрирован первый температурный рекорд нынешнего лета.
В течение месяца в Киеве выпало 62 мм осадков, что составило 70% климатической нормы.
Напомним, в течение 2-3 августа во многих регионах Украины ожидается сильная жара.
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