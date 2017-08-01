Июль в Киеве был на 1,6° теплее климатической нормы

13:23, 1 августа 2017
553
0

Среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составила +20,9°, что превысило климатическую норму на 1,6°.

Июль в Киеве был теплее за климатическую норму / tov-tob.livejournal.com
Июль в Киеве был теплее за климатическую норму / tov-tob.livejournal.com

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Сегодня в Киеве до +32°, без осадков

Холоднее всего было 8 июля, когда минимальная температура опустилась до +10,9°, а теплее – 25 июля, когда максимальная температура достигла +32,0°. В целом в течение 5 дней температура воздуха превышала 30°.

Также в июле был зарегистрирован первый температурный рекорд нынешнего лета.

В течение месяца в Киеве выпало 62 мм осадков, что составило 70% климатической нормы.

Напомним, в течение 2-3 августа во многих регионах Украины ожидается сильная жара.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик
В Киеве завтра ясно, температура до +30° В Киеве завтра ясно, температура до +30°
Погода на завтра: в Украине местами ожидаются грозы и жара (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине местами ожидаются грозы и жара (видеопрогноз)
Вместо дорог - провалы и реки: в США сильные дожди привели к наводнениям (фото, видео) Вместо дорог - провалы и реки: в США сильные дожди привели к наводнениям (фото, видео)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Одесской области над морем пронесся смерч (фото, видео) В Одесской области над морем пронесся смерч (фото, видео)
В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж) В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
76 %
758 мм
3.8 м/с
83 %
Лента новостей