Июль в Киеве был на 1,6° теплее климатической нормы

Среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составила +20,9°, что превысило климатическую норму на 1,6°.

Июль в Киеве был теплее за климатическую норму / tov-tob.livejournal.com

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

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Холоднее всего было 8 июля, когда минимальная температура опустилась до +10,9°, а теплее – 25 июля, когда максимальная температура достигла +32,0°. В целом в течение 5 дней температура воздуха превышала 30°.

Также в июле был зарегистрирован первый температурный рекорд нынешнего лета.

В течение месяца в Киеве выпало 62 мм осадков, что составило 70% климатической нормы.

Напомним, в течение 2-3 августа во многих регионах Украины ожидается сильная жара.