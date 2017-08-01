Синоптик рассказала, когда Украину отпустит жара
По предварительным данным, жара в Украине начнет спадать с 10 августа.
С 10 августа сильная жара в Украине начнет спадать. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
В Украине сегодня без осадков, местами жара до +34° (карта)
"Исключительно по предварительным прогнозам, ослабление жары ожидается с 10 августа. Но на востоке еще будет очень жарко даже после 10 августа, там возможен спад с 12 августа", - написала она.
По словам Диденко, в Украине на этой неделе темепература будет опускаться ниже +30° только ночью.
Напомним, в течение 2-3 августа во многих регионах Украины ожидается сильная жара.
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