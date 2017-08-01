В Индии за сутки 11 человек погибли от ударов молний
30 июля на востоке Индии не менее 11 человек были убиты ударами молний, еще восемь человек пострадали.
Большая часть погибших в этом штате были крестьянами, работавшими в полях или укрывавшимися от дождя под деревьями, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.
На Ивано-Франковщине от удара молнии погиб турист из Харькова
По официальным данным, с 2005 года в Индии ежегодно по меньшей мере 2 тыс человек погибают от ударов молний.
Напомним, во время работ на поле возле села Кузьмина Гребля в Черкасской области разряд молнии попал в семью из трех человек. В результате происшествия мужчина и молодая женщина погибли на месте, юноша погиб в больнице.
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