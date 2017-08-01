Спасатели предупреждают о сильной жаре в Украине

11:30, 1 августа 2017
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В течение 2-3 августа во многих регионах Украины ожидается сильная жара.

В Украине установится жаркая погода / ozb.co.kr
В Украине установится жаркая погода / ozb.co.kr

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня без осадков, местами жара до +34° (карта)

Так, 2-3 августа днем во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ривненской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях сильная жара 35-37°.

Напомним, в течение всей недели в Украине будет очень жарко и без осадков.

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