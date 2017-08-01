Лесные пожары в Греции приблизились к Афинам (фото, видео)

На юго-восточной окраине Афин бушует масштабный лесной пожар.

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Пожарные пытаются остановить огонь в юго-восточной окраине Афин, говорится в сюжете ТСН.

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К операции привлечены тридцать машин, пять вертолетов и десятки пожарных. Сейчас пламя охватило покрытые лесом склоны, ситуацию осложняет сильный ветер, который может раздуть огонь еще больше.

Напомним, в центральных регионах Португалии вновь разгорелись мощные лесные пожары. Самое большое возгорание произошло в коммуне Серта в округе Каштелу-Бранку, где в тушении огня принимали участие 800 спасателей, а также местные жители.